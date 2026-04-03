UN ÉTÉ AVEC LE PARC RAMÈNE TA PIERRE ! Les Chemins Francis Mont Lozère et Goulet
UN ÉTÉ AVEC LE PARC RAMÈNE TA PIERRE ! Les Chemins Francis Mont Lozère et Goulet mardi 11 août 2026.
Mont Lozère et Goulet
UN ÉTÉ AVEC LE PARC RAMÈNE TA PIERRE !
Les Chemins Francis 9 Place du Pont Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 16:30:00
fin : 2026-08-11 19:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Or des rivières, plomb argentifère, charbon… les Cévennes regorgent de pierres chargées d’histoire. Apportez votre échantillon et racontez-nous votre caillou ! Nous tenterons de le replacer dans la grande histoire géologique des Cévennes.
Une Loupe x10 sera utile !
Rdv à l’Hôtel les Chemins de Francis à 16h30
Tout public, à partir de 6 ans
Conférence gratuite et sur réservation
Or des rivières, plomb argentifère, charbon… les Cévennes regorgent de pierres chargées d’histoire. Apportez votre échantillon et racontez-nous votre caillou ! Nous tenterons de le replacer dans la grande histoire géologique des Cévennes.
Un caillou trouvé dans la nature des Cévennes ou d’ailleurs sera votre billet d’entrée à cette conférence interactive, et une Loupe x10 sera utile !
Rdv à l’Hôtel les Chemins de Francis à 16h30
Tout public, à partir de 6 ans
Conférence gratuite
Informations et réservation OT Mont Lozère, bureau de Bagnols les bains 04 66 47 61 13 .
Les Chemins Francis 9 Place du Pont Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
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English :
River gold, silver lead, coal? the Cévennes are brimming with stones steeped in history. Bring your sample and tell us about your stone! We’ll try to place it in the grand geological history of the Cévennes.
A x10 magnifying glass will be useful!
Meeting point at Hôtel les Chemins de Francis at 4:30 p.m
Open to all, ages 6 and up
Free conference on reservation
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC RAMÈNE TA PIERRE ! Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT Mont Lozere
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