UN ÉTÉ AVEC LE PARC RAMÈNE TA PIERRE ! Les Chemins Francis Mont Lozère et Goulet mardi 11 août 2026.

Mont Lozère et Goulet

UN ÉTÉ AVEC LE PARC RAMÈNE TA PIERRE !

Les Chemins Francis 9 Place du Pont Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:30:00

fin : 2026-08-11 19:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Or des rivières, plomb argentifère, charbon… les Cévennes regorgent de pierres chargées d’histoire. Apportez votre échantillon et racontez-nous votre caillou ! Nous tenterons de le replacer dans la grande histoire géologique des Cévennes.

Une Loupe x10 sera utile !

Rdv à l’Hôtel les Chemins de Francis à 16h30

Tout public, à partir de 6 ans

Conférence gratuite et sur réservation

Or des rivières, plomb argentifère, charbon… les Cévennes regorgent de pierres chargées d’histoire. Apportez votre échantillon et racontez-nous votre caillou ! Nous tenterons de le replacer dans la grande histoire géologique des Cévennes.

Un caillou trouvé dans la nature des Cévennes ou d’ailleurs sera votre billet d’entrée à cette conférence interactive, et une Loupe x10 sera utile !

Rdv à l’Hôtel les Chemins de Francis à 16h30

Tout public, à partir de 6 ans

Conférence gratuite

Informations et réservation OT Mont Lozère, bureau de Bagnols les bains 04 66 47 61 13 .

Les Chemins Francis 9 Place du Pont Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

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English :

River gold, silver lead, coal? the Cévennes are brimming with stones steeped in history. Bring your sample and tell us about your stone! We’ll try to place it in the grand geological history of the Cévennes.

A x10 magnifying glass will be useful!

Meeting point at Hôtel les Chemins de Francis at 4:30 p.m

Open to all, ages 6 and up

Free conference on reservation

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC RAMÈNE TA PIERRE ! Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT Mont Lozere