Mont Lozère et Goulet

CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS

Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le Théâtre propose le film Le chant des forêts, un documentaire contemplatif sur la nature des Vosges.

Durée 1h34

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges.

Le Théâtre propose le film Le chant des forêts, un documentaire contemplatif sur la nature des Vosges.

Durée 1h34 Type Documentaire

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras. .

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie contact@destination-montlozere.fr

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English :

Le Théâtre presents the film Le chant des forêts, a contemplative documentary about nature in the Vosges.

Running time: 1hr 34mins

After La Panthère des neiges, Vincent Munier invites us to the heart of the Vosges forests.

L’événement CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere