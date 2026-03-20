RANDO YOGA Station thermale Mont Lozère et Goulet

RANDO YOGA

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-30 2026-05-14 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-25 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-09-03 2026-09-17 2026-10-01 2026-10-15 2026-10-29 2026-11-12

Programme idéal pour se reconnecter avec son corps et se ressourcer dans la nature initiation aux techniques de la marche en pleine conscience et à la marche Afghane. Techniques de respiration. Séance yoga accessible à tous, relaxation.

Prévoir chaussures de randonnée, sac à dos, eau, collation, lunette, coupe vent. Inscription obligatoire à la station thermale.

Un moment de plaisir et de détente, dans un cadre reposant. Programme idéal pour se reconnecter avec son corps et se ressourcer dans la nature initiation aux techniques de la marche en pleine conscience et à la marche Afghane. Techniques de respiration. Séance yoga accessible à tous, relaxation.

Prévoir chaussures de randonnée, sac à dos, eau, collation, lunette, casquette, coupe vent.

Tarif 25€. Durée 2h.

Inscription obligatoire à la station thermale. .

Station thermale Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 48 21 03 49 bagnols@france48.com

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English :

Ideal program to reconnect with your body and recharge your batteries in nature: introduction to mindfulness walking techniques and Afghani walking. Breathing techniques. Yoga session open to all, relaxation.

Please bring: hiking shoes, backpack, water, snack, glasses, windbreaker. Registration required at the spa.

L’événement RANDO YOGA Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT Mont Lozere