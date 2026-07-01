PROJECTION DU FILM BERGERS DE L’AIGOUAL, ÉLEVEURS DES CAUSSES ET CÉVENNES Théâtre de Bagnols Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

PROJECTION DU FILM BERGERS DE L’AIGOUAL, ÉLEVEURS DES CAUSSES ET CÉVENNES

Théâtre de Bagnols Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Projection du film Bergers de l’Aigoual, éleveurs des Causses et des Cévennes

Documentaire

Réalisé par Marc Khanne • Écrit par Jean-Luc Ordronneau, Marc Khanne

• 53 minutes

Organisé par l’office de Tourisme Mont Lozère

Gratuit

Projection du film Bergers de l’Aigoual, éleveurs des Causses et des Cévennes

Documentaire

Réalisé par Marc Khanne • Écrit par Jean-Luc Ordronneau, Marc Khanne

• 53 minutes

En 2011, l’Unesco inscrivait les paysages de l’agropastoralisme méditerranéen des Causses et Cévennes au patrimoine mondial de l’humanité. Voulant approfondir les enjeux d’une telle inscription, l’association Camprieu Découverte a sollicité le réalisateur Marc Khanne afin qu’il suive la vie des éleveurs et des bergers autour du mont Aigoual. Rythmé par l’analyse ciselée de Gérard Collin, expert à l’Unesco ou de Jean Séon, du Parc national des Cévennes. Le film présente des tranches de vie au naturel et des témoignages pleins de justesse. Si les questions sérieuses ne sont pas éludées le loup, l’emprise du foncier, la dureté de ces métiers, on retiendra aussi l’espoir avec la découverte sur le terrain de nouvelles générations d’hommes et de femmes passionnées, pleinement engagées. Un film plein d’espoir et d’humanité.

En lien avec l’exposition Pastoralisme, un patrimoine vivant au château de Castanet du 1er juillet au 31 août

Organisé par l’office de Tourisme Mont Lozère

Gratuit .

Théâtre de Bagnols Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30

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English :

Film Screening: Shepherds of the Aigoual, Herders of the Causses and the Cévennes

Documentary

Directed by Marc Khanne ? Written by Jean-Luc Ordronneau, Marc Khanne

? 53 minutes

Organized by the Mont Lozère Tourist Office

Free

L’événement PROJECTION DU FILM BERGERS DE L’AIGOUAL, ÉLEVEURS DES CAUSSES ET CÉVENNES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-15 par 48-OT Mont Lozere