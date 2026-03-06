COLO THÉÂTRE ITINERANTE ­

Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 600 – 600 – 850 EUR

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-31

2026-07-21

Du Bleymard à Langogne

DATES

Mardi 21 au Vendredi 31 Juillet 2026

ACTIVITES

5 jours de création et pratique théâtre

3 jours de randonnée intense (3/ 4 heures)

1 cheval et une calèche

1 journée rivière/repos

2 Spectacles minimum (dont 1 au Festiv’allier)

TARIFS

Sans CAF 600€

Avec l’aide CAF ≈ 300€ le séjour (Tarif plein 850€ aides selon votre QF, en moyenne 50€ d’aides par jour + aide Pass colo si 11 ans)

+ 10€ d’adhésion

HEBERGEMENT

Tente non mixte, en camping ou lieu autorisé

J1-J5 Camping municipal du Bleymard

J6 J7 Espace communal St Frézal

J8 -J9 Espace communal Cheylard l’évêque

J10 Camping Ferme bio du gévaudan, St Flour de Mercoire

Adolescent.e.s 11 17 ans .

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com

