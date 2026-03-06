COLO THÉÂTRE ITINERANTE Mont Lozère et Goulet
COLO THÉÂTRE ITINERANTE Mont Lozère et Goulet mardi 21 juillet 2026.
COLO THÉÂTRE ITINERANTE
Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 600 – 600 – 850 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-21
Du Bleymard à Langogne
DATES
Mardi 21 au Vendredi 31 Juillet 2026
ACTIVITES
5 jours de création et pratique théâtre
3 jours de randonnée intense (3/ 4 heures)
1 cheval et une calèche
1 journée rivière/repos
2 Spectacles minimum (dont 1 au Festiv’allier)
TARIFS
Sans CAF 600€
Avec l’aide CAF ≈ 300€ le séjour (Tarif plein 850€ aides selon votre QF, en moyenne 50€ d’aides par jour + aide Pass colo si 11 ans)
+ 10€ d’adhésion
HEBERGEMENT
Tente non mixte, en camping ou lieu autorisé
J1-J5 Camping municipal du Bleymard
J6 J7 Espace communal St Frézal
J8 -J9 Espace communal Cheylard l’évêque
J10 Camping Ferme bio du gévaudan, St Flour de Mercoire
Adolescent.e.s 11 17 ans .
Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 77 55 30 71 association.lapaillasse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement COLO THÉÂTRE ITINERANTE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-04 par Conseil Départemental