COCHON GRILLÉ stade de foot Mont Lozère et Goulet
mardi 14 juillet 2026 · stade de foot · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
COCHON GRILLÉ
stade de foot Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 18 – 18 – 25 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Bleymard vous donne rendez-vous mardi 14 juillet 2026 à partir de 12h au stade de foot pour son incontournable cochon grillé ! Repas animé par l’accordéoniste Philippe Rech.
Tarif 25€ par adulte et 20€ par enfant (- de 12 ans) et 18€ portion à emporter.
Réservation obligatoire 06 64 61 85 52
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Bleymard vous donne rendez-vous mardi 14 juillet 2026 à partir de 12h au stade de foot pour son incontournable cochon grillé ! Repas animé par l’accordéoniste Philippe Rech.
Tarif 25€ par adulte et 20€ par enfant (- de 12 ans) et 18€ portion à emporter.
Réservation obligatoire 06 64 61 85 52 .
stade de foot Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 61 85 52
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English :
The Bleymard Firefighters’ Association invites you to join us on Tuesday, July 14, 2026, starting at 12:00 p.m. at the soccer stadium for its unmissable roast pig! The event will feature live music by accordionist Philippe Rech.
Price: 25? per adult, 20? per child (under 12), and 18? for a takeout portion.
Reservations required: 06 64 61 85 52
L’événement COCHON GRILLÉ Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Mont Lozere
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