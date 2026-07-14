COCHON GRILLÉ stade de foot Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

COCHON GRILLÉ

stade de foot Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 18 – 18 – 25 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Bleymard vous donne rendez-vous mardi 14 juillet 2026 à partir de 12h au stade de foot pour son incontournable cochon grillé ! Repas animé par l’accordéoniste Philippe Rech.

Tarif 25€ par adulte et 20€ par enfant (- de 12 ans) et 18€ portion à emporter.

Réservation obligatoire 06 64 61 85 52

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers du Bleymard vous donne rendez-vous mardi 14 juillet 2026 à partir de 12h au stade de foot pour son incontournable cochon grillé ! Repas animé par l’accordéoniste Philippe Rech.

Tarif 25€ par adulte et 20€ par enfant (- de 12 ans) et 18€ portion à emporter.

Réservation obligatoire 06 64 61 85 52 .

stade de foot Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 61 85 52

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English :

The Bleymard Firefighters’ Association invites you to join us on Tuesday, July 14, 2026, starting at 12:00 p.m. at the soccer stadium for its unmissable roast pig! The event will feature live music by accordionist Philippe Rech.

Price: 25? per adult, 20? per child (under 12), and 18? for a takeout portion.

Reservations required: 06 64 61 85 52

L’événement COCHON GRILLÉ Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Mont Lozere