EXPOSITION DE PEINTURE/VIDE GRENIER Salle communale Mont Lozère et Goulet
dimanche 12 juillet 2026 · Salle communale · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
EXPOSITION DE PEINTURE/VIDE GRENIER
Salle communale Mas d’Orcières Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le foyer rural du Mas d’Orcières propose
Vide grenier dès 8h30 sur le parking de la salle communale
Exposition de peinture
Petit déjeuner aux tripes, inscription obligatoire au 07 81 21 67 97
Le foyer rural du Mas d’Orcières propose
Vide grenier dès 8h30 sur le parking de la salle communale
Exposition de peinture
Petit déjeuner aux tripes, inscription obligatoire au 07 81 21 67 97 .
Salle communale Mas d’Orcières Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 30 88 46 98
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English :
The Mas d’Orcières Rural Community Center is hosting:
A yard sale starting at 8:30 a.m. in the parking lot of the community hall
An art exhibition
A tripe breakfast; registration required at 07 81 21 67 97
L’événement EXPOSITION DE PEINTURE/VIDE GRENIER Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Mont Lozere
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