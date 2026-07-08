EXPOSITION DE PEINTURE/VIDE GRENIER Salle communale Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

EXPOSITION DE PEINTURE/VIDE GRENIER

Salle communale Mas d’Orcières Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le foyer rural du Mas d’Orcières propose

Vide grenier dès 8h30 sur le parking de la salle communale

Exposition de peinture

Petit déjeuner aux tripes, inscription obligatoire au 07 81 21 67 97

Le foyer rural du Mas d’Orcières propose

Vide grenier dès 8h30 sur le parking de la salle communale

Exposition de peinture

Petit déjeuner aux tripes, inscription obligatoire au 07 81 21 67 97 .

Salle communale Mas d’Orcières Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 30 88 46 98

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English :

The Mas d’Orcières Rural Community Center is hosting:

A yard sale starting at 8:30 a.m. in the parking lot of the community hall

An art exhibition

A tripe breakfast; registration required at 07 81 21 67 97

L’événement EXPOSITION DE PEINTURE/VIDE GRENIER Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-01 par 48-OT Mont Lozere