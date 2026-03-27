MÉDITATION Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet

MÉDITATION

Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-23 2026-04-28 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-23 2026-06-25 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-04

Un temps de retour vers soi, une méditation guidée à définir sur le moment.

Le nombre de place est limité à 5 personnes, réservez sans plus attendre ! Tarif 1h 10€ & 2h 25€

Prévoir tapis de sol, plaid ou couverture, gourde d’eau. Sur réservation.

Un temps de retour vers soi, une méditation guidée à définir sur le moment.

Le nombre de place est limité à 5 personnes, réservez sans plus attendre ! Tarif 1h 10€ & 2h 25€

Prévoir tapis de sol, plaid ou couverture, gourde d’eau, coussin. Sur réservation. .

Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 41 25 29

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English :

A time to return to oneself, a guided meditation to be defined in the moment.

Places are limited to 5, so book now! Price 1h 10? & 2h 25?

Please bring a floor mat, plaid or blanket, water bottle. Reservations required.

L’événement MÉDITATION Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT Mont Lozere