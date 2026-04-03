LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE SECRETS DE PLANTES DU MONT LOZÈRE Mont Lozère et Goulet vendredi 10 juillet 2026.

Mont Lozère et Goulet

LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE SECRETS DE PLANTES DU MONT LOZÈRE

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

La Station du Mont Lozère en partenariat avec Racines de terriens propose

Une balade bucolique afin de vous initier à l’art d’observer et reconnaître les plantes sauvages d’usages (comestibles, médicinales,tinctoriales…) d’hier et d’aujourd’hui . Tous les vendredis après-midi de l’été du 9 juillet au 27 août et de 14h à 17h

Réservation indispensable 07 65 75 10 05

Gratuit Places limitées

La Station du Mont Lozère en partenariat avec Racines de terriens propose

Une balade bucolique afin de vous initier à l’art d’observer et reconnaître les plantes sauvages d’usages (comestibles, médicinales,tinctoriales…) d’hier et d’aujourd’hui . Tous les vendredis après-midi de l’été du 9 juillet au 27 août et de 14h à 17h.

Réservation indispensable 07 65 75 10 05

Gratuit

Places limitées Accueil ouvert tous les jours de 9h à 18h. .

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 65 75 10 05 montlo@france48.com

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English :

The Station du Mont Lozère in partnership with Racines de terriens offers

A bucolic stroll to introduce you to the art of observing and recognizing wild plants (edible, medicinal, dyeing…) of yesterday and today. Every Friday afternoon during the summer from July 9 to August 27, from 2pm to 5pm

Reservations essential: 07 65 75 10 05

Free of charge Limited places

L’événement LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE SECRETS DE PLANTES DU MONT LOZÈRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere