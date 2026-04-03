LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE SECRETS DE PLANTES DU MONT LOZÈRE Mont Lozère et Goulet
LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE SECRETS DE PLANTES DU MONT LOZÈRE Mont Lozère et Goulet vendredi 10 juillet 2026.
Mont Lozère et Goulet
LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE SECRETS DE PLANTES DU MONT LOZÈRE
Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
La Station du Mont Lozère en partenariat avec Racines de terriens propose
Une balade bucolique afin de vous initier à l’art d’observer et reconnaître les plantes sauvages d’usages (comestibles, médicinales,tinctoriales…) d’hier et d’aujourd’hui . Tous les vendredis après-midi de l’été du 9 juillet au 27 août et de 14h à 17h
Réservation indispensable 07 65 75 10 05
Gratuit Places limitées
La Station du Mont Lozère en partenariat avec Racines de terriens propose
Une balade bucolique afin de vous initier à l’art d’observer et reconnaître les plantes sauvages d’usages (comestibles, médicinales,tinctoriales…) d’hier et d’aujourd’hui . Tous les vendredis après-midi de l’été du 9 juillet au 27 août et de 14h à 17h.
Réservation indispensable 07 65 75 10 05
Gratuit
Places limitées Accueil ouvert tous les jours de 9h à 18h. .
Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 65 75 10 05 montlo@france48.com
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English :
The Station du Mont Lozère in partnership with Racines de terriens offers
A bucolic stroll to introduce you to the art of observing and recognizing wild plants (edible, medicinal, dyeing…) of yesterday and today. Every Friday afternoon during the summer from July 9 to August 27, from 2pm to 5pm
Reservations essential: 07 65 75 10 05
Free of charge Limited places
L’événement LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE SECRETS DE PLANTES DU MONT LOZÈRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere
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