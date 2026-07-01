LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Le Bleymard Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le Bleymard France Services Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-07

Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous

Vendredi 31 juillet de 10h à 12h découverte de l’IA

Vendredi 7 aout de 10h à 12h manipuler l’IA

Gratuit et ouvert à tous. Durée 2h. Inscription obligatoire

Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous

Vendredi 31 juillet de 10h à 12h découverte de l’IA

Vendredi 7 aout de 10h à 12h manipuler l’IA

Gratuit et ouvert à tous. Durée 2h. Inscription obligatoire .

Le Bleymard France Services Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr

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English :

Discover the summer digital workshops offered by the Mont Lozère Community of Communes. Schedule:

Friday, July 31, from 10 a.m. to 12 p.m.: Introduction to AI

Friday, August 7, from 10 a.m. to 12 p.m.: Hands-on with AI

Free and open to everyone. Duration: 2 hours. Registration required

L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere