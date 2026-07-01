LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Le Bleymard Mont Lozère et Goulet
vendredi 31 juillet 2026 · Le Bleymard · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Le Bleymard France Services Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07
Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous
Vendredi 31 juillet de 10h à 12h découverte de l’IA
Vendredi 7 aout de 10h à 12h manipuler l’IA
Gratuit et ouvert à tous. Durée 2h. Inscription obligatoire
Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère. Rendez-vous
Vendredi 31 juillet de 10h à 12h découverte de l’IA
Vendredi 7 aout de 10h à 12h manipuler l’IA
Gratuit et ouvert à tous. Durée 2h. Inscription obligatoire .
Le Bleymard France Services Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr
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English :
Discover the summer digital workshops offered by the Mont Lozère Community of Communes. Schedule:
Friday, July 31, from 10 a.m. to 12 p.m.: Introduction to AI
Friday, August 7, from 10 a.m. to 12 p.m.: Hands-on with AI
Free and open to everyone. Duration: 2 hours. Registration required
L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere
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