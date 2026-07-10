CONCOURS PÉTANQUE DES VENDREDIS DE L’ÉTÉ terrain de pétanque, près du stade Mont Lozère et Goulet

vendredi 10 juillet 2026 · terrain de pétanque, près du stade · Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

CONCOURS PÉTANQUE DES VENDREDIS DE L’ÉTÉ

terrain de pétanque, près du stade Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-21 2026-08-28

L’association Mont Lozère pétanque organise tous les vendredis de l’été un concours d’animation en doublette formée .

Tarif 10€ par équipe. Tirage à 20h.

Ouvert à tous, licence non obligatoire.

L’association Mont Lozère pétanque organise tous les vendredis de l’été un concours d’animation en doublette formée .

Tarif 10€ par équipe. Tirage à 20h.

Ouvert à tous, licence non obligatoire. .

terrain de pétanque, près du stade Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

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English :

The Mont Lozère Pétanque Association organizes a fun doubles tournament every Friday during the summer.

Fee: 10? per team. Draw at 8:00 p.m.

Open to everyone; no license required.

L’événement CONCOURS PÉTANQUE DES VENDREDIS DE L’ÉTÉ Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-OT Mont Lozere