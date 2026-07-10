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CONCOURS PÉTANQUE DES VENDREDIS DE L’ÉTÉ terrain de pétanque, près du stade Mont Lozère et Goulet

vendredi 10 juillet 2026 · terrain de pétanque, près du stade · Mont Lozère et Goulet

CONCOURS PÉTANQUE DES VENDREDIS DE L’ÉTÉ terrain de pétanque, près du stade Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
terrain de pétanque, près du stade
Adresse
Le Bleymard
Ville
48190 Mont Lozère et Goulet
Département
Lozère
Tarif
10 10 10 Demi-journée

Mont Lozère et Goulet

CONCOURS PÉTANQUE DES VENDREDIS DE L’ÉTÉ

terrain de pétanque, près du stade Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-21 2026-08-28

L’association Mont Lozère pétanque organise tous les vendredis de l’été un concours d’animation en doublette formée .
Tarif 10€ par équipe. Tirage à 20h.
Ouvert à tous, licence non obligatoire.
L’association Mont Lozère pétanque organise tous les vendredis de l’été un concours d’animation en doublette formée .
Tarif 10€ par équipe. Tirage à 20h.
Ouvert à tous, licence non obligatoire.   .

terrain de pétanque, près du stade Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13 

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English :

The Mont Lozère Pétanque Association organizes a fun doubles tournament every Friday during the summer.
Fee: 10? per team. Draw at 8:00 p.m.
Open to everyone; no license required.

L’événement CONCOURS PÉTANQUE DES VENDREDIS DE L’ÉTÉ Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-OT Mont Lozere

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