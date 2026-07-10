CONCOURS PÉTANQUE DES VENDREDIS DE L’ÉTÉ terrain de pétanque, près du stade Mont Lozère et Goulet
vendredi 10 juillet 2026 · terrain de pétanque, près du stade · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
CONCOURS PÉTANQUE DES VENDREDIS DE L’ÉTÉ
terrain de pétanque, près du stade Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-21 2026-08-28
L’association Mont Lozère pétanque organise tous les vendredis de l’été un concours d’animation en doublette formée .
Tarif 10€ par équipe. Tirage à 20h.
Ouvert à tous, licence non obligatoire.
L’association Mont Lozère pétanque organise tous les vendredis de l’été un concours d’animation en doublette formée .
Tarif 10€ par équipe. Tirage à 20h.
Ouvert à tous, licence non obligatoire. .
terrain de pétanque, près du stade Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
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English :
The Mont Lozère Pétanque Association organizes a fun doubles tournament every Friday during the summer.
Fee: 10? per team. Draw at 8:00 p.m.
Open to everyone; no license required.
L’événement CONCOURS PÉTANQUE DES VENDREDIS DE L’ÉTÉ Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-OT Mont Lozere
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