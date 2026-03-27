LITHOTHÉRAPIE ADULTE CRÉE TON BRACELET Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet
LITHOTHÉRAPIE ADULTE CRÉE TON BRACELET Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet mercredi 8 avril 2026.
LITHOTHÉRAPIE ADULTE CRÉE TON BRACELET
Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 18:00:00
fin : 2026-10-28 20:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-30 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-28 2026-06-03 2026-06-26 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-25 2026-08-29 2026-09-03 2026-09-17 2026-09-23
Crée ton bracelet présentation de la lithothérapie, choix des perles en pierre de lithothérapie pour réaliser son bracelet et confection de celui-ci.
Le nombre de place est limité à 5 personnes, réservez sans plus attendre ! Tarif 35€
Crée ton bracelet présentation de la lithothérapie, choix des perles en pierre de lithothérapie pour réaliser son bracelet et confection de celui-ci.
Le nombre de place est limité à 5 personnes, réservez sans plus attendre ! Tarif 35€ .
Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 41 25 29
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English :
Create your bracelet: presentation of lithotherapy, choice of lithotherapy stone beads to make your own bracelet, and how to make it.
Places are limited to 5, so book now! Price: 35?
L’événement LITHOTHÉRAPIE ADULTE CRÉE TON BRACELET Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT Mont Lozere
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