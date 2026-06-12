LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE RANDONNÉE LEVER DU SOLEIL Mont Lozère et Goulet
LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE RANDONNÉE LEVER DU SOLEIL Mont Lozère et Goulet jeudi 9 juillet 2026.
Mont Lozère et Goulet
LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE RANDONNÉE LEVER DU SOLEIL
Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 05:00:00
fin : 2026-07-09 09:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
La Station du Mont Lozère propose une randonnée accompagné jusqu’au sommet du Mont Lozère, vous pourrez admirer le lever du soleil qui vous offrira un spectacle des plus majestueux. Collation offerte et visite de la chapelle du Mont Lozère
Tous les jeudis matins de 05h à 09h30
Du 9 juillet au 27 août.
Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com
Places limitées
Gratuit
La Station du Mont Lozère propose une randonnée accompagné jusqu’au sommet du Mont Lozère, vous pourrez admirer le lever du soleil qui vous offrira un spectacle des plus majestueux. Collation offerte avec les produits de la maison Alpiste SAS Fougasse et Visite de la chapelle du Mont Lozère
Tous les jeudis matins de 05h à 09h30
Du 9 juillet au 27 août.
Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com
Places limitées
Gratuit Accueil tous les jours de 9h à 18h .
Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 65 75 10 05 montlo@france48.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mont Lozère resort offers a guided hike to the summit of Mont Lozère, where you can admire the majestic sunrise. Complimentary snack and visit to the Mont Lozère chapel
Every Thursday morning from 05:00 to 09:30
From July 9 to August 27.
Reservations essential on 07 65 75 10 05 or montlo@france48.com
Limited places
Free
L’événement LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE RANDONNÉE LEVER DU SOLEIL Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Mont Lozère et Goulet (Lozère)
- SÉANCE SOPHROLOGIE Station thermale Mont Lozère et Goulet 12 juin 2026
- BALADE NATURALISTE PLANTES SAUVAGES ET COMESTIBLES parking des thermes Mont Lozère et Goulet 12 juin 2026
- THÉ DANSANT Théâtre O(L)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet 14 juin 2026
- ATELIER DU DOS Station thermale Mont Lozère et Goulet 17 juin 2026
- ATELIER D’ÉQUILIBRE Station thermale Mont Lozère et Goulet 17 juin 2026