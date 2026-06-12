LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE RANDONNÉE LEVER DU SOLEIL Mont Lozère et Goulet jeudi 9 juillet 2026.

Mont Lozère et Goulet

LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE RANDONNÉE LEVER DU SOLEIL

Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 05:00:00

fin : 2026-07-09 09:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

La Station du Mont Lozère propose une randonnée accompagné jusqu’au sommet du Mont Lozère, vous pourrez admirer le lever du soleil qui vous offrira un spectacle des plus majestueux. Collation offerte et visite de la chapelle du Mont Lozère

Tous les jeudis matins de 05h à 09h30

Du 9 juillet au 27 août.

Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com

Places limitées

Gratuit

La Station du Mont Lozère propose une randonnée accompagné jusqu’au sommet du Mont Lozère, vous pourrez admirer le lever du soleil qui vous offrira un spectacle des plus majestueux. Collation offerte avec les produits de la maison Alpiste SAS Fougasse et Visite de la chapelle du Mont Lozère

Tous les jeudis matins de 05h à 09h30

Du 9 juillet au 27 août.

Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com

Places limitées

Gratuit Accueil tous les jours de 9h à 18h .

Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 65 75 10 05 montlo@france48.com

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English :

The Mont Lozère resort offers a guided hike to the summit of Mont Lozère, where you can admire the majestic sunrise. Complimentary snack and visit to the Mont Lozère chapel

Every Thursday morning from 05:00 to 09:30

From July 9 to August 27.

Reservations essential on 07 65 75 10 05 or montlo@france48.com

Limited places

Free

L’événement LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE RANDONNÉE LEVER DU SOLEIL Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere