LITHOTHÉRAPIE ENFANT CRÉE TON BRACELET Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet

LITHOTHÉRAPIE ENFANT CRÉE TON BRACELET

Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-05-24 2026-07-15 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-21 2026-08-29

Crée ton bracelet présentation de la lithothérapie, choix des perles en pierre de lithothérapie pour réaliser son bracelet et confection de celui-ci.

Le nombre de place est limité à 5 personnes, réservez sans plus attendre ! Tarif 25€

Crée ton bracelet présentation de la lithothérapie, choix des perles en pierre de lithothérapie pour réaliser son bracelet et confection de celui-ci.

Le nombre de place est limité à 5 personnes, réservez sans plus attendre ! Tarif 25€ .

Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 41 25 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create your bracelet: presentation of lithotherapy, choice of lithotherapy stone beads to make your own bracelet, and how to make it.

Places are limited to 5, so book now! Price: 25?

L’événement LITHOTHÉRAPIE ENFANT CRÉE TON BRACELET Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT Mont Lozere