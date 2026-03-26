LITHOTHÉRAPIE ENFANT CRÉE TON BRACELET Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet
LITHOTHÉRAPIE ENFANT CRÉE TON BRACELET Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet dimanche 24 mai 2026.
LITHOTHÉRAPIE ENFANT CRÉE TON BRACELET
Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-05-24 2026-07-15 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-21 2026-08-29
Crée ton bracelet présentation de la lithothérapie, choix des perles en pierre de lithothérapie pour réaliser son bracelet et confection de celui-ci.
Le nombre de place est limité à 5 personnes, réservez sans plus attendre ! Tarif 25€
Crée ton bracelet présentation de la lithothérapie, choix des perles en pierre de lithothérapie pour réaliser son bracelet et confection de celui-ci.
Le nombre de place est limité à 5 personnes, réservez sans plus attendre ! Tarif 25€ .
Bagnols-les-Bains 2 rue de la source Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 41 25 29
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English :
Create your bracelet: presentation of lithotherapy, choice of lithotherapy stone beads to make your own bracelet, and how to make it.
Places are limited to 5, so book now! Price: 25?
L’événement LITHOTHÉRAPIE ENFANT CRÉE TON BRACELET Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT Mont Lozere
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