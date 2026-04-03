LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE JEUX EN BOIS XXL Mont Lozère et Goulet mercredi 15 juillet 2026.

Mont Lozère et Goulet

LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE JEUX EN BOIS XXL

Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

La Station du Mont Lozère propose de se défier de manière ludique en mettant à l’oeuvre votre dextérité et votre concentration.

Tous les mercredis matins de 9h à 12h

Du 9 juillet au 27 août.

Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com

Places limitées

Gratuit Accueil tous les jours de 9h à 18h

La Station du Mont Lozère propose de se défier de manière ludique en mettant à l’oeuvre votre dextérité et votre concentration.

Tous les mercredis matins de 9h à 12h

Du 9 juillet au 27 août.

Réservation indispensable au 07 65 75 10 05 ou montlo@france48.com

Places limitées

Gratuit Accueil tous les jours de 9h à 18h .

Station de pleine nature du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 65 75 10 05 montlo@france48.com

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English :

The Mont Lozère ski resort offers a fun way to challenge your dexterity and concentration.

Every Wednesday morning from 9 a.m. to 12 p.m

From July 9 to August 27.

Reservations essential on 07 65 75 10 05 or montlo@france48.com

Limited places

Free Open every day from 9am to 6pm

L’événement LEVEZ LE PIED SUR LE MONT LOZERE JEUX EN BOIS XXL Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere