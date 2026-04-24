LA LÉGENDE DU LOUP-GAROU DU GOULET Parking du parcours sportif Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

LA LÉGENDE DU LOUP-GAROU DU GOULET

Parking du parcours sportif Forêt du Goulet, Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 17:30:00

fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-03 2026-06-08 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-17 2026-06-22 2026-06-24 2026-06-29 2026-07-01 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05

Un jeu d’enquête immersif autour d’un mythe local à résoudre en équipe. Forêt du Goulet Rendez-vous au parking du Parcours sportif.

Sur réservation

Un jeu de piste immersif où la frontière entre légende et réalité s’efface. Plongez dans les forêts brumeuses du Gévaudan pour résoudre la mystérieuse disparition du vieux Léandro, chercheur de légendes, et lever la malédiction de la pierre ancestrale qui pourrait bien avoir emporté son âme.

Forêt du Goulet Rendez-vous au parking du Parcours sportif .

Parking du parcours sportif Forêt du Goulet, Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63

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English :

An immersive investigation game based on a local myth, to be solved as a team. Forêt du Goulet: Meet at the Parcours sportif parking lot.

By appointment only

L’événement LA LÉGENDE DU LOUP-GAROU DU GOULET Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere