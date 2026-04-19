SOIRÉE SUCRÉ SALÉ THÈME EXOTIQUE Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet
SOIRÉE SUCRÉ SALÉ THÈME EXOTIQUE Centre culturel Jean Castan Mont Lozère et Goulet mardi 2 juin 2026.
Mont Lozère et Goulet
SOIRÉE SUCRÉ SALÉ THÈME EXOTIQUE
Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
On vous attend nombreux à la soirée sucré salé !
Le principe est simple, vous venez avec un plat si possible sur le thème cuisine exotique et une boisson, que nous partagerons.
Nous vous offrons le verre de l’amitié. Apportez vos couverts !
Proposé par le foyer rural de Bagnols-les-Bains.
Plus d’informations 06 89 27 50 85
On vous attend nombreux à la soirée sucré salé !
Le principe est simple, vous venez avec un plat si possible sur le thème cuisine exotique et une boisson, que nous partagerons.
Nous vous offrons le verre de l’amitié. Apportez vos couverts !
Proposé par le foyer rural de Bagnols-les-Bains.
Plus d’informations 06 89 27 50 85 .
Centre culturel Jean Castan Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 89 27 50 85
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English :
We look forward to seeing many of you at the sweet and savory evening!
The idea is simple: come along with a dish, if possible with an exotic cuisine theme, and a drink, which we’ll share.
We’ll offer you a glass of friendship. Bring your own cutlery!
Proposed by the Foyer Rural de Bagnols-les-Bains.
Further information: 06 89 27 50 85
L’événement SOIRÉE SUCRÉ SALÉ THÈME EXOTIQUE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Mont Lozere
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