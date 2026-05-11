FOIRE AUX PLANTS Place du marché Mont Lozère et Goulet
FOIRE AUX PLANTS Place du marché Mont Lozère et Goulet lundi 25 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
FOIRE AUX PLANTS
Place du marché Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Foire aux plants organisée par les Fieirejaires dimanche 11 mai de 7h à 12h, place du marché.
Renseignements au 06 10 85 36 29.
Foire aux plants organisée par les Fieirejaires dimanche 11 mai de 7h à 12h, place du marché.
Renseignements au 06 10 85 36 29. .
Place du marché Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 10 85 36 29
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English :
Plant fair organized by the Fieirejaires on Sunday May 11 from 7am to 12pm, Place du Marché.
Information on 06 10 85 36 29.
L’événement FOIRE AUX PLANTS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-OT Mont Lozere
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