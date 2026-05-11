FOIRE AUX PLANTS Place du marché Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

FOIRE AUX PLANTS

Place du marché Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Foire aux plants organisée par les Fieirejaires dimanche 11 mai de 7h à 12h, place du marché.

Renseignements au 06 10 85 36 29.

Foire aux plants organisée par les Fieirejaires dimanche 11 mai de 7h à 12h, place du marché.

Renseignements au 06 10 85 36 29. .

Place du marché Le Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 10 85 36 29

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English :

Plant fair organized by the Fieirejaires on Sunday May 11 from 7am to 12pm, Place du Marché.

Information on 06 10 85 36 29.

L’événement FOIRE AUX PLANTS Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-OT Mont Lozere