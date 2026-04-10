CINÉCO À PIED D’OEUVRE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet
CINÉCO À PIED D’OEUVRE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet lundi 11 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
CINÉCO À PIED D’OEUVRE
Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 21:00:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Synopsis
Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune. À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté.
Diffusion du film À pied d’oeuvre de Valerie Donzelli Genre Comédie dramatique Origine France (VF)
Synopsis
Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune. À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté.
Tarif de 4€ à 6€ .
Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41
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English :
Synopsis
To complete a text does not mean to be published, to be published does not mean to be read, to be read does not mean to be loved, to be loved does not mean to be successful, to be successful does not mean to be rich À Pied d??uvre tells the true story of a successful photographer who gives up everything to devote himself to writing, and discovers poverty.
L’événement CINÉCO À PIED D’OEUVRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-04-10 par 48-OT Mont Lozere
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