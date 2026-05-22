PIZZA PARTY Mont Lozère et Goulet
PIZZA PARTY Mont Lozère et Goulet samedi 23 mai 2026.
Mont Lozère et Goulet
PIZZA PARTY
Four de Saint-Jean-Du-Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Les pompiers du Bleymard vous donnent rendez-vous à Saint-Jean du Bleymard pour une soirée conviviale et gourmande !
Au programme, à partir de 18h
Vente de pain cuit au four
Vente de pizzas réalisées & cuitent sur place,(réservation OBLIGATOIRE)
Musique et partage dans une ambiance chaleureuse. Nous vous attendons nombreux!
Réservation obligatoire au 07.81.70.60.42
Les pompiers du Bleymard vous donnent rendez-vous à Saint-Jean du Bleymard pour une soirée conviviale et gourmande !
Au programme, à partir de 18h
Vente de pain cuit au four
Vente de pizzas réalisées & cuitent sur place,(réservation OBLIGATOIRE)
Musique et partage dans une ambiance chaleureuse. Nous vous attendons nombreux!
Réservation obligatoire au 07.81.70.60.42 .
Four de Saint-Jean-Du-Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 61 85 52
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English :
The Bleymard firefighters invite you to Saint-Jean du Bleymard for a convivial evening of food and drink!
On the program, from 6pm:
Sale of oven-baked bread
Sale of pizzas made & baked on site, (reservations REQUIRED)
Music and sharing in a warm atmosphere. We look forward to seeing you there!
Reservations essential on 07.81.70.60.42
L’événement PIZZA PARTY Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-05-19 par 48-OT Mont Lozere
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