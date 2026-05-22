Mont Lozère et Goulet

PIZZA PARTY

Four de Saint-Jean-Du-Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Les pompiers du Bleymard vous donnent rendez-vous à Saint-Jean du Bleymard pour une soirée conviviale et gourmande !

Au programme, à partir de 18h

Vente de pain cuit au four

Vente de pizzas réalisées & cuitent sur place,(réservation OBLIGATOIRE)

Musique et partage dans une ambiance chaleureuse. Nous vous attendons nombreux!

Réservation obligatoire au 07.81.70.60.42

Les pompiers du Bleymard vous donnent rendez-vous à Saint-Jean du Bleymard pour une soirée conviviale et gourmande !

Au programme, à partir de 18h

Vente de pain cuit au four

Vente de pizzas réalisées & cuitent sur place,(réservation OBLIGATOIRE)

Musique et partage dans une ambiance chaleureuse. Nous vous attendons nombreux!

Réservation obligatoire au 07.81.70.60.42 .

Four de Saint-Jean-Du-Bleymard Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 64 61 85 52

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English :

The Bleymard firefighters invite you to Saint-Jean du Bleymard for a convivial evening of food and drink!

On the program, from 6pm:

Sale of oven-baked bread

Sale of pizzas made & baked on site, (reservations REQUIRED)

Music and sharing in a warm atmosphere. We look forward to seeing you there!

Reservations essential on 07.81.70.60.42

L’événement PIZZA PARTY Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-05-19 par 48-OT Mont Lozere