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SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet

SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet

SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Saint Jean du Bleymard

Adresse : Chapelle

Ville : 48190 Mont Lozère et Goulet

Département : Lozère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif : Participation libre

Mont Lozère et Goulet

SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE

Saint Jean du Bleymard Chapelle Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Soirée d’accordéon diatonique avec Joseph Aubert le mardi 7 juillet à la chapelle St Jean du Bleymard, à 20h. Musique traditionnelle
Entrée libre Participation au chapeau
Soirée d’accordéon diatonique avec Joseph Aubert le mardi 7 juillet à la chapelle St Jean du Bleymard, à 20h. Musique traditionnelle
Entrée libre Participation au chapeau   .

Saint Jean du Bleymard Chapelle Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 13 83 

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English :

Diatonic accordion evening with Joseph Aubert on Tuesday, July 7, at the St. Jean du Bleymard Chapel, at 8 p.m. Traditional music
Free admission—donations welcome

L’événement SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-18 par 48-OT Mont Lozere

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