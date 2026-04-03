SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet
SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet mardi 7 juillet 2026.
Mont Lozère et Goulet
SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE
Saint Jean du Bleymard Chapelle Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Soirée d’accordéon diatonique avec Joseph Aubert le mardi 7 juillet à la chapelle St Jean du Bleymard, à 20h. Musique traditionnelle
Entrée libre Participation au chapeau
Soirée d’accordéon diatonique avec Joseph Aubert le mardi 7 juillet à la chapelle St Jean du Bleymard, à 20h. Musique traditionnelle
Entrée libre Participation au chapeau .
Saint Jean du Bleymard Chapelle Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 13 83
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English :
Diatonic accordion evening with Joseph Aubert on Tuesday, July 7, at the St. Jean du Bleymard Chapel, at 8 p.m. Traditional music
Free admission—donations welcome
L’événement SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-18 par 48-OT Mont Lozere
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