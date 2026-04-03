SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE

Saint Jean du Bleymard Chapelle Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Soirée d’accordéon diatonique avec Joseph Aubert le mardi 7 juillet à la chapelle St Jean du Bleymard, à 20h. Musique traditionnelle

Entrée libre Participation au chapeau

Soirée d’accordéon diatonique avec Joseph Aubert le mardi 7 juillet à la chapelle St Jean du Bleymard, à 20h. Musique traditionnelle

Entrée libre Participation au chapeau .

Saint Jean du Bleymard Chapelle Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 13 83

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English :

Diatonic accordion evening with Joseph Aubert on Tuesday, July 7, at the St. Jean du Bleymard Chapel, at 8 p.m. Traditional music

Free admission—donations welcome

L’événement SOIRÉE D’ACCORDÉON DIATONIQUE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-18 par 48-OT Mont Lozere