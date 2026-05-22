SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI Office de tourisme, avenue de la gare Mont Lozère et Goulet
SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI Office de tourisme, avenue de la gare Mont Lozère et Goulet mardi 23 juin 2026.
Mont Lozère et Goulet
SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI
Office de tourisme, avenue de la gare Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Danièle Massardi fera une séance dédicace de ses deux livres La vie jusqu’à la dernière goutte & Léontine, mardi 23 juin de 14h30 à 16h30, à l’office de tourisme de Bagnols-les-Bains. N’hésitez pas à venir la rencontrer, échanger avec elle de ses deux histoires de vie, histoires de femmes, de douleur, de courage.
Danièle Massardi fera une séance dédicace de ses deux livres La vie jusqu’à la dernière goutte & Léontine, mardi 23 juin de 14h30 à 16h30, à l’office de tourisme de Bagnols-les-Bains. N’hésitez pas à venir la rencontrer, échanger avec elle de ses deux histoires de vie, histoires de femmes, de douleur, de courage. .
Office de tourisme, avenue de la gare Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13
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English :
Danièle Massardi will be signing her two books: La vie jusqu’à la dernière goutte & Léontine, on Tuesday June 23 from 2.30 to 4.30 pm, at the Bagnols-les-Bains tourist office. Don’t hesitate to come and meet her, and talk to her about her two life stories, stories of women, pain and courage.
L’événement SÉANCE DÉDICACE DANIÈLE MASSARDI Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-05-18 par 48-OT Mont Lozere
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