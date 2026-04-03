BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Embarquez dans une ballade guidée pour découvrir la flore du versant Sud du Mont Lozère !

17h00 Balade guidée sur le Mont-Lozère avec Félix le super guide | Col de Finièls

RDV au col de Finièls pour un départ vers les sources du Tarn, au menu vue à couper le souffle

19h Concert Sauvage avec Michel Blanc | Chapelle du Mont-Lozère

Balade et concert à prix libre. I Amenez votre pique-nique

Venez entamer l’été avec nous ! Embarquez avec nous dans une ballade guidée pour découvrir la flore du versant Sud du Mont Lozère !

17h00 Balade guidée sur le Mont-Lozère avec Félix le super guide | Col de Finièls

Embarquez avec nous dans une ballade guidée pour découvrir la flore du versant Sud du Mont Lozère !

Rendez-vous au col de Finièls pour un départ en direction des sources du Tarn, au menu vue à couper le souffle et montagnes florissantes !

19h Concert Sauvage avec Michel Blanc | Chapelle du Mont-Lozère

Les Concerts Sauvages, créations musicales uniques et insolites sont pensés comme une tournée sur les sites patrimoniaux et naturels incontournables de la Lozère. .

Chaque concert prend la forme de sonates pour batterie solo, composées et interprétées par Michel Blanc, dont le répertoire est déterminé en fonction du lieu du concert.

Balade et concert à prix libre. I Buvette sur place I Amenez votre pique-nique ! Repas tiré du sac.

Toutes les informations sur notre site www.festivaldolt.org .

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 47 67 10 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on a guided hike to discover the flora of the southern slope of Mont Lozère!

5:00 p.m.: Guided hike on Mont-Lozère with Félix, the amazing guide | Col de Finiëls

Meet at the Col de Finiëls to set off toward the headwaters of the Tarn—on the agenda: breathtaking views

7:00 p.m.: “Concert Sauvage” with Michel Blanc | Mont-Lozère Chapel

Hike and concert—pay what you can. Bring your own picnic

L’événement BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mont Lozere