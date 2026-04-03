BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE Mont Lozère et Goulet
BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE Mont Lozère et Goulet mardi 7 juillet 2026.
Mont Lozère et Goulet
BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE
Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Embarquez dans une ballade guidée pour découvrir la flore du versant Sud du Mont Lozère !
17h00 Balade guidée sur le Mont-Lozère avec Félix le super guide | Col de Finièls
RDV au col de Finièls pour un départ vers les sources du Tarn, au menu vue à couper le souffle
19h Concert Sauvage avec Michel Blanc | Chapelle du Mont-Lozère
Balade et concert à prix libre. I Amenez votre pique-nique
Venez entamer l’été avec nous ! Embarquez avec nous dans une ballade guidée pour découvrir la flore du versant Sud du Mont Lozère !
17h00 Balade guidée sur le Mont-Lozère avec Félix le super guide | Col de Finièls
Embarquez avec nous dans une ballade guidée pour découvrir la flore du versant Sud du Mont Lozère !
Rendez-vous au col de Finièls pour un départ en direction des sources du Tarn, au menu vue à couper le souffle et montagnes florissantes !
19h Concert Sauvage avec Michel Blanc | Chapelle du Mont-Lozère
Les Concerts Sauvages, créations musicales uniques et insolites sont pensés comme une tournée sur les sites patrimoniaux et naturels incontournables de la Lozère. .
Chaque concert prend la forme de sonates pour batterie solo, composées et interprétées par Michel Blanc, dont le répertoire est déterminé en fonction du lieu du concert.
Balade et concert à prix libre. I Buvette sur place I Amenez votre pique-nique ! Repas tiré du sac.
Toutes les informations sur notre site www.festivaldolt.org .
Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 47 67 10 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on a guided hike to discover the flora of the southern slope of Mont Lozère!
5:00 p.m.: Guided hike on Mont-Lozère with Félix, the amazing guide | Col de Finiëls
Meet at the Col de Finiëls to set off toward the headwaters of the Tarn—on the agenda: breathtaking views
7:00 p.m.: “Concert Sauvage” with Michel Blanc | Mont-Lozère Chapel
Hike and concert—pay what you can. Bring your own picnic
L’événement BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mont Lozere
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