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BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE Mont Lozère et Goulet

BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE Mont Lozère et Goulet

BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE Mont Lozère et Goulet mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Station du Mont Lozère

Ville : 48190 Mont Lozère et Goulet

Département : Lozère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif : Participation libre

Mont Lozère et Goulet

BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Embarquez dans une ballade guidée pour découvrir la flore du versant Sud du Mont Lozère !
17h00 Balade guidée sur le Mont-Lozère avec Félix le super guide | Col de Finièls
RDV au col de Finièls pour un départ vers les sources du Tarn, au menu vue à couper le souffle
19h Concert Sauvage avec Michel Blanc | Chapelle du Mont-Lozère
Balade et concert à prix libre. I Amenez votre pique-nique
Venez entamer l’été avec nous ! Embarquez avec nous dans une ballade guidée pour découvrir la flore du versant Sud du Mont Lozère !

17h00 Balade guidée sur le Mont-Lozère avec Félix le super guide | Col de Finièls
Embarquez avec nous dans une ballade guidée pour découvrir la flore du versant Sud du Mont Lozère !
Rendez-vous au col de Finièls pour un départ en direction des sources du Tarn, au menu vue à couper le souffle et montagnes florissantes !
19h Concert Sauvage avec Michel Blanc | Chapelle du Mont-Lozère
Les Concerts Sauvages, créations musicales uniques et insolites sont pensés comme une tournée sur les sites patrimoniaux et naturels incontournables de la Lozère. .
Chaque concert prend la forme de sonates pour batterie solo, composées et interprétées par Michel Blanc, dont le répertoire est déterminé en fonction du lieu du concert.

Balade et concert à prix libre. I Buvette sur place I Amenez votre pique-nique ! Repas tiré du sac.
Toutes les informations sur notre site www.festivaldolt.org   .

Station du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 47 67 10 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on a guided hike to discover the flora of the southern slope of Mont Lozère!
5:00 p.m.: Guided hike on Mont-Lozère with Félix, the amazing guide | Col de Finiëls
Meet at the Col de Finiëls to set off toward the headwaters of the Tarn—on the agenda: breathtaking views
7:00 p.m.: “Concert Sauvage” with Michel Blanc | Mont-Lozère Chapel
Hike and concert—pay what you can. Bring your own picnic

L’événement BALADE GUIDÉE + CONCERT SAUVAGE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mont Lozere

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