FÊTE DE LA MUSIQUE place de la mairie Mont Lozère et Goulet samedi 20 juin 2026.

Mont Lozère et Goulet

FÊTE DE LA MUSIQUE

place de la mairie Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association Les Festivités Bagnolaises vous propose à l’occasion de la Fête de la Musique, la place des commerces de Bagnols-les-Bains s’anime avec l’orchestre Octave.48 !

Rendez-vous samedi 20 juin dès 20h pour une soirée festive et conviviale.

Buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de l’ambiance estivale

L’association Les Festivités Bagnolaises vous propose à l’occasion de la Fête de la Musique, la place des commerces de Bagnols-les-Bains s’anime avec l’orchestre Octave.48 !

Rendez-vous samedi 20 juin dès 20h pour une soirée festive et conviviale.

Buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de l’ambiance estivale .

place de la mairie Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 7 86 35 18 34

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English :

The association Les Festivités Bagnolaises invites you to join them for the Fête de la Musique, when the Place des commerces in Bagnols-les-Bains comes alive with the Octave.48 orchestra!

Join us on Saturday June 20 from 8pm for a festive and convivial evening.

Refreshments and food will be available on site, so you can make the most of the summer atmosphere

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT Mont Lozere