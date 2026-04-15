Le Souffle du Berger, Chapelle du Mont-Lozère, Mont Lozère et Goulet

Le Souffle du Berger Dimanche 21 juin, 15h00 Chapelle du Mont-Lozère Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux, Le souffle du berger propose un concert explorant la vie des bergers et la richesse des paysages pastoraux.

De la transhumance aux veilles nocturnes, des danses villageoises aux appels de pâtres, le programme mêle répertoires savants et traditions populaires, du baroque européen aux chants issus des territoires pastoraux.

Chaque concert est suivi d’un débat citoyen, réunissant éleveurs, bergers, fédérations pastorales, experts et représentants institutionnels. Ces échanges abordent la modernité des métiers pastoraux, la gestion durable des espaces et des ressources, la préservation de la biodiversité, la valorisation des produits du pastoralisme et les défis contemporains, afin de susciter des solidarités nouvelles et durables.

Les interprètes

Fondée en 2017 par Valentin Tournet, La Chapelle Harmonique réunit chanteurs et instrumentistes spécialisés en musique ancienne, dans des effectifs allant de la musique de chambre aux grandes formations chorales et orchestrales. L’ensemble se produit dans des lieux emblématiques tels que le château de Versailles, l’auditorium de Radio France, le musée du Louvre et les festivals de Beaune, La Chaise-Dieu, Auvers-sur-Oise ou Saint-Denis.

Portée par une démarche à la fois rigoureuse et créative, La Chapelle Harmonique développe des projets mêlant musique, patrimoine et engagement citoyen. Son répertoire, de la Renaissance au baroque, est régulièrement salué par la critique (Diapason d’or…), et enregistré sous le label Château de Versailles Spectacles.

Valentin Tournet, violiste et directeur artistique, débute la viole de gambe à l’âge de 5 ans. Après des études auprès des maîtres de l’instruments et des premières expériences de direction, il fonde La Chapelle Harmonique et en façonne l’identité musicale. En 2022, il est le premier violiste nommé aux Révélations des Victoires de la Musique Classique. Sa direction, nourrie par une pratique instrumentale active, met en valeur la richesse des couleurs et la profondeur expressive de ses musiciens.

Chapelle du Mont-Lozère 48190 Mont Lozère et Goulet Mont Lozère et Goulet 48190 Le Bleymard Lozère Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.chapelleharmonique.com/programme/le-souffle-du-berger/ »}]

Dans le cadre de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux, Le souffle du berger propose un concert explorant la vie des bergers et la richesse des paysages pastoraux.

© Rosa Bonheur