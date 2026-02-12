TRANSHUMANCE AU MONT LOZÈRE Mont Lozère et Goulet
TRANSHUMANCE AU MONT LOZÈRE Mont Lozère et Goulet dimanche 21 juin 2026.
TRANSHUMANCE AU MONT LOZÈRE
Station de ski du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez profiter de cette journée unique la transhumance au Mont Lozère.
Toute la journée marché paysan et artisanal, démonstrations vannerie, maquillage pour petits et grands, ateliers ludiques et jeux en bois
Programme à venir
Venez profiter de cette journée unique la transhumance au Mont Lozère.
Toute la journée marché paysan et artisanal, démonstrations vannerie, maquillage pour petits et grands, ateliers ludiques et jeux en bois
Programme à venir .
Station de ski du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 75 06 78 94 latranshumance@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy this unique day: transhumance at Mont Lozère.
All day long: farmers’ and crafts market, basketry demonstrations, face painting for young and old, fun workshops and wooden games
Program to come
L’événement TRANSHUMANCE AU MONT LOZÈRE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-10 par 48-OT Mont Lozere