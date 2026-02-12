TRANSHUMANCE AU MONT LOZÈRE Mont Lozère et Goulet

TRANSHUMANCE AU MONT LOZÈRE

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Venez profiter de cette journée unique la transhumance au Mont Lozère.

Toute la journée marché paysan et artisanal, démonstrations vannerie, maquillage pour petits et grands, ateliers ludiques et jeux en bois

Programme à venir

Station de ski du Mont Lozère Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

English :

Come and enjoy this unique day: transhumance at Mont Lozère.

All day long: farmers’ and crafts market, basketry demonstrations, face painting for young and old, fun workshops and wooden games

Program to come

