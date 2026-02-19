MA GRAND-MÈRE EST UNE SORCIÈRE Mont Lozère et Goulet

MA GRAND-MÈRE EST UNE SORCIÈRE

Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Allo Bagnols vous propose une soirée contes et récits Ma grand-mère est une sorcière par Chantal Ferrier. Des histoires pour porter la parole des femmes qui étaient là avant moi, de ma famille, de mon entourage ou de mon village de Lozère. Toutes ces femmes de l’ombre qui nous ont éclairés par leur bon sens, leur savoir, leurs silences, leur souffrance, leur courage.

Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

English :

Allo Bagnols invites you to an evening of storytelling: Ma grand-mère est une sorcière ( My grandmother is a witch ) by Chantal Ferrier. Stories about the women who came before me, from my family, my circle or my village in Lozère. All these women in the shadows who have enlightened us with their common sense, their knowledge, their silences, their suffering, their courage.

