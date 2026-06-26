CINÉCO JUSTE UNE ILLUSION Relais Stevenson Cassagnas

Informations pratiques

Cassagnas

CINÉCO JUSTE UNE ILLUSION

Relais Stevenson Ancienne Gare Cassagnas Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Diffusion du film Juste une illusion de Olivier Nakache à 20h30 à Cassagnas.

Durée 01h59min / Genre Comédie Dramatique/ Origine France

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”

Diffusion du film Juste une illusion de Olivier Nakache à 21h à Cassagnas.

Durée 01h59min / Genre Comédie Dramatique/ Origine France

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…” .

Relais Stevenson Ancienne Gare Cassagnas 48400 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film %AB Just an Illusion %BB by Olivier Nakache at 8:30 p.m. at Cassagnas.

Runtime: 1 hr 59 min / Genre: Comedy-Drama / Country: France

A comedy about that period of childhood when the hope of changing the world wasn’t “Just an Illusion.”

L’événement CINÉCO JUSTE UNE ILLUSION Cassagnas a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes