UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

CINÉCO TOY STORY 5 Relais Stevenson Cassagnas

CINÉCO TOY STORY 5 Relais Stevenson Cassagnas

CINÉCO TOY STORY 5 Relais Stevenson Cassagnas dimanche 2 août 2026.

Lieu
Relais Stevenson
Adresse
Ancienne Gare
Ville
48400 Cassagnas
Département
Lozère
Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Tarif
5 5 Enfant

Cassagnas

CINÉCO TOY STORY 5

Relais Stevenson Ancienne Gare Cassagnas Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Projection du film Toy Story 5 à 16h30 au Relais Stevenson à Cassagnas.
Toy story 5
USA, 2026, 1h42
De Andrew Stanton
Famille dès 8 ans

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils
découvriront que ce qui obsède les enfants aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
A part la bande annonce rien n’a filtré sur ce film. Impossible de juger de sa qualité mais pour
un plein air en famille l’été il sera idéal.
On espère retrouver tous nos amis et le même niveau d’humour et d’intelligence que dans les opus précédents !
On croise les doigts…   .

Relais Stevenson Ancienne Gare Cassagnas 48400 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the movie Toy Story 5 at 4:30 p.m. at the Relais Stevenson in Cassagnas.

L’événement CINÉCO TOY STORY 5 Cassagnas a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

À voir aussi à Cassagnas (Lozère)