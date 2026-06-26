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CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Cassagnas

CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Cassagnas

CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Cassagnas dimanche 16 août 2026.

Adresse
Ancienne Gare
Ville
48400 Cassagnas
Département
Lozère
Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
4 4 Enfant

Cassagnas

CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE

Ancienne Gare Cassagnas Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori . Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)
Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori .

Durée 02h02min / Genre Comédie, Romance / Origine France (VF)

Synopsis:
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante…   .

Ancienne Gare Cassagnas 48400 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the film La v%E9nus %E9lectrique by Pierre Salvadori. Runtime: 02h02min / Genre: Comedy, Romance / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Cassagnas a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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