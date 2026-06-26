CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Relais Stevenson Cassagnas

Cassagnas

CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

Relais Stevenson Ancienne Gare Cassagnas Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Projection à 21h à la Genette Verte à Florac du film De la comédie Française de Martin Darondeau et Bertrand Usclat.

Projection du film De la comédie française de Martin Darondeau, Bertrand Usclat .

Durée 1h15 / Genre Comédie / Origine France

Synopsis

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .

Relais Stevenson Ancienne Gare Cassagnas 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening at 9:00 p.m. at La Genette Verte in Florac of the film De la comédie française by Martin Darondeau and Bertrand Usclat.

L’événement CINECO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Cassagnas a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes