CINECO LA RAGAZZA Relais Stevenson Cassagnas
CINECO LA RAGAZZA Relais Stevenson Cassagnas dimanche 6 septembre 2026.
Cassagnas
CINECO LA RAGAZZA
Relais Stevenson Ancienne Gare Cassagnas Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 20:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Projection du film La Ragazza de Luigi Comencini. Durée 01h54min / Genre Drame / Origine France (VO)
Projection du film La Ragazza de Luigi Comencini.
Durée 01h54min / Genre Drame / Origine France (VO)
Synopsis:
En Toscane, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Mara rencontre Bube, un ancien résistant. Ils tombent amoureux mais Bube est obligé de fuir le pays car il est accusé d’un assassinat politique. Mara reste en Italie à l’attendre, mais elle rencontre Stefano qui lui demande de l’épouser. Elle est sur le point d’accepter, résignée de revoir un jour Bube, quand elle reçoit subitement de ses nouvelles. .
Relais Stevenson Ancienne Gare Cassagnas 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film La Ragazza by Luigi Comencini. Running time: 01h54min / Genre: Drama / Country of origin: France (original version)
L’événement CINECO LA RAGAZZA Cassagnas a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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