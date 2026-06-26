CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Relais Stevenson Cassagnas

Cassagnas

CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES

Relais Stevenson Ancienne Gare Cassagnas Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 20:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Projection du film Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M. Unkovski. Durée 01h39min / Genre Comédie, Drame, Musical / Origine Macédoine (VO)

Projection du film Le garçon qui faisait danser les collines de Georgi M. Unkovski

Durée 01h39min / Genre Comédie, Drame, Musical / Origine Macédoine (VO)

Synopsis

Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ? .

Relais Stevenson Ancienne Gare Cassagnas 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film The Boy Who Made the Hills Dance by Georgi M. Unkovski. Runtime: 1 hr 39 min / Genre: Comedy, Drama, Musical / Country of Origin: Macedonia (Original Version)

L’événement CINÉCO LE GARÇON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES Cassagnas a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes