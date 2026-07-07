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CINECO VIVALDI ET MOI Relais Stevenson Cassagnas

dimanche 20 septembre 2026 · Relais Stevenson · Cassagnas

CINECO VIVALDI ET MOI Relais Stevenson Cassagnas

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Relais Stevenson
Adresse
Ancienne Gare
Ville
48400 Cassagnas
Département
Lozère
Tarif
6 6 6 Adulte

Cassagnas

CINECO VIVALDI ET MOI

Relais Stevenson Ancienne Gare Cassagnas Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto. Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)

Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale.   .

Relais Stevenson Ancienne Gare Cassagnas 48400 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the film Vivaldi and Me by Damiano Michieletto. Runtime: 01h51min / Genre: Biopic, Historical, Musical / Country of Origin: France (Original Version)

L’événement CINECO VIVALDI ET MOI Cassagnas a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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