CINÉCO SAUVONS LES MEUBLES Cassagnas
dimanche 4 octobre 2026 · Cassagnas
Informations pratiques
Cassagnas
CINÉCO SAUVONS LES MEUBLES
Ancienne Gare Cassagnas Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Projection du film Sauvons les meubles de Catherine Cosme. Durée 01h26min / Genre Drame / Origine France (VF)
Projection du film Sauvons les meubles de Catherine Cosme Durée 01h26min / Genre Drame / Origine France (VF)
Lucile est une photographe reconnue et indépendante. Lorsque sa mère tombe malade, elle accourt dans la maison de son enfance et y retrouve son frère Paul. Là, ils découvrent que leur mère, autrefois pétillante et entrepreneuse, leur cache des choses… Lucile et Paul comprennent alors qu’ils n’ont plus que quelques jours pour sauver bien plus que les meubles… .
Ancienne Gare Cassagnas 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Sauvons les meubles by Catherine Cosme. Runtime: 1 hr 26 min / Genre: Drama / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINÉCO SAUVONS LES MEUBLES Cassagnas a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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