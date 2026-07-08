Informations pratiques

Cassagnas

CINÉCO THE LAST VIKING

Relais Stevenson Cassagnas Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 20:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Projection du film The last viking de Anders Thomas Jensen 01h56min / Comédie, Drame, Thriller / Danemark, Suède (VO)

Projection du film The last viking de Anders Thomas Jensen 01h56min / Comédie, Drame, Thriller / Danemark, Suède (VO)

Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable… .

Relais Stevenson Cassagnas 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film The Last Viking by Anders Thomas Jensen 1 hr 56 min / Comedy, Drama, Thriller / Denmark, Sweden (Original Version)

L’événement CINÉCO THE LAST VIKING Cassagnas a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes