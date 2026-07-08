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CINÉCO THE LAST VIKING Cassagnas

dimanche 4 octobre 2026 · Cassagnas

CINÉCO THE LAST VIKING Cassagnas

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Relais Stevenson
Ville
48400 Cassagnas
Département
Lozère
Tarif
4 4 4 Enfant

Cassagnas

CINÉCO THE LAST VIKING

Relais Stevenson Cassagnas Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 20:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Projection du film The last viking de Anders Thomas Jensen 01h56min / Comédie, Drame, Thriller / Danemark, Suède (VO)
Projection du film The last viking de Anders Thomas Jensen 01h56min / Comédie, Drame, Thriller / Danemark, Suède (VO)

Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable…   .

Relais Stevenson Cassagnas 48400 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the film The Last Viking by Anders Thomas Jensen 1 hr 56 min / Comedy, Drama, Thriller / Denmark, Sweden (Original Version)

L’événement CINÉCO THE LAST VIKING Cassagnas a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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