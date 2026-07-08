CINÉCO THE LAST VIKING Cassagnas
dimanche 4 octobre 2026 · Cassagnas
Informations pratiques
Cassagnas
CINÉCO THE LAST VIKING
Relais Stevenson Cassagnas Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 20:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Projection du film The last viking de Anders Thomas Jensen 01h56min / Comédie, Drame, Thriller / Danemark, Suède (VO)
Projection du film The last viking de Anders Thomas Jensen 01h56min / Comédie, Drame, Thriller / Danemark, Suède (VO)
Après quinze ans derrière les barreaux, un braqueur de banque sort de prison et veut récupérer le butin qu’il avait confié à son frère avant son arrestation. Mais ce dernier, convaincu d’être la réincarnation de John Lennon, l’entraîne dans un voyage aussi inattendu qu’improbable… .
Relais Stevenson Cassagnas 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film The Last Viking by Anders Thomas Jensen 1 hr 56 min / Comedy, Drama, Thriller / Denmark, Sweden (Original Version)
L’événement CINÉCO THE LAST VIKING Cassagnas a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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