UN ÉTÉ AVEC LE PARC RENCONTRES AU BORD DE L’EAU Cassagnas mardi 21 juillet 2026.

Cassagnas

UN ÉTÉ AVEC LE PARC RENCONTRES AU BORD DE L’EAU

Espace Stevenson Cassagnas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04

Accompagnés par un agent du Parc, vous découvrirez en toute discrétion les traces et indices de présence de ce bûcheron et architecte des cours d’eau.

Départ 19:30, Durée 3h . Tout public, à partir de 7 ans . Informations et réservations Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère. Réservation obligatoire

Balade au crépuscule sur les traces du Castor d’Europe. Accompagnés par un agent du Parc, vous découvrirez en toute discrétion les traces et indices de présence de ce bûcheron et architecte des cours d’eau. Postés à l’affût, peut-être parviendrez-vous à l’observer ?

Départ 19:30, durée 3h > Rdv parking de l’espace Stevenson

Tout public, à partir de 7 ans

Informations et réservations Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère

Réservation obligatoire .

Espace Stevenson Cassagnas 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Accompanied by a park ranger, you’ll discreetly discover the traces and clues of this woodcutter and architect of waterways.

Starts at 7:30 p.m., duration 3 hours. Open to all ages, ages 7 and up. Information and reservations: Cévennes Tourist Office at Mont Lozère. Reservations required.

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC RENCONTRES AU BORD DE L’EAU Cassagnas a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes