Informations pratiques

Vialas

CINÉCO LA RAGAZZA + DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

Maison du temps libre Vialas Lozère

Tarif : – – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:30:00

fin : 2026-09-15 22:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Projection des films La Ragazza à 18h de Luigi Comencini suivie de De la comédie française de Bertrand Usclat à 20h30.

Projection des films La Ragazza à 18h de Luigi Comencini suivie de De la comédie française de Bertrand Usclat à 20h30.

La Ragazza Sortie en 1964 / Durée 01h54min / Genre Drame / Origine France (VO)

Synopsis

En Toscane, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Mara rencontre Bube, un ancien résistant. Ils tombent amoureux mais Bube est obligé de fuir le pays car il est accusé d’un assassinat politique. Mara reste en Italie à l’attendre, mais elle rencontre Stefano qui lui demande de l’épouser. Elle est sur le point d’accepter, résignée de revoir un jour Bube, quand elle reçoit subitement de ses nouvelles.

De la comédie française Sortie en 2026 / Durée 01h12min / Genre Comédie / Origine France (VF)

Synopsis Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .

Maison du temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the films La Ragazza by Luigi Comencini at 6:00 p.m., followed by De la comédie française by Bertrand Usclat at 8:30 p.m.

L’événement CINÉCO LA RAGAZZA + DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Vialas a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère