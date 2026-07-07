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CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Rousses

samedi 15 août 2026 · Rousses

CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Rousses

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
48400 Rousses
Département
Lozère
Tarif
6 6 6 Adulte

Rousses

CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE

Salle des fêtes Rousses Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori Durée 02h02min / Comédie, Romance / France (VF)
Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori Durée 02h02min / Comédie, Romance / France (VF)

Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante…   .

Salle des fêtes Rousses 48400 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the film La Vénus Électrique by Pierre Salvadori Runtime: 2h 02min / Comedy, Romance / France (French version)

L’événement CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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