CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Rousses
samedi 15 août 2026 · Rousses
Informations pratiques
Rousses
CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE
Salle des fêtes Rousses Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori Durée 02h02min / Comédie, Romance / France (VF)
Projection du film La vénus électrique de Pierre Salvadori Durée 02h02min / Comédie, Romance / France (VF)
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante… .
Salle des fêtes Rousses 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film La Vénus Électrique by Pierre Salvadori Runtime: 2h 02min / Comedy, Romance / France (French version)
L’événement CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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