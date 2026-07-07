Informations pratiques

Rousses

CINÉCO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

Salle des fêtes Rousses Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Projection du film De la comédie française de Martin Darondeau, Bertrand Usclat Durée 1h15 / Comédie / France

Projection du film De la comédie française de Martin Darondeau, Bertrand Usclat Durée 1h15 / Comédie / France

Dans 3 heures, Nina dévoile sa première mise en scène à la Comédie-Française. Mais dans l’agitation des dernières répétitions, rien ne se passe comme prévu retards, coups de stress, problèmes techniques et problèmes d’égo secouent la troupe. Pourtant, Nina n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout car s’il y a bien une règle d’or à la Comédie-Française, c’est qu’on n’annule pas. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. .

Salle des fêtes Rousses 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film De la comédie française by Martin Darondeau and Bertrand Usclat Running time: 1 hour 15 minutes / Comedy / France

L’événement CINÉCO DE LA COMÉDIE FRANÇAISE Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes