Informations pratiques

Rousses

CINÉCO SAUVAGE

Salle des fêtes Rousses Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Projection du film « Sauvage » de Camille Ponsin . Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)

Projection du film « Sauvage » de Camille Ponsin Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)

Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .

Salle des fêtes Rousses 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film « Sauvage » by Camille Ponsin. Runtime: 1 hr 41 min / Genre: Drama / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINÉCO SAUVAGE Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes