CINÉCO SAUVAGE Rousses
samedi 15 août 2026 · Rousses
Informations pratiques
Rousses
CINÉCO SAUVAGE
Salle des fêtes Rousses Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Projection du film « Sauvage » de Camille Ponsin . Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)
Projection du film « Sauvage » de Camille Ponsin Durée 01h41min / Genre Drame / Origine France (VF)
Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .
Salle des fêtes Rousses 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film « Sauvage » by Camille Ponsin. Runtime: 1 hr 41 min / Genre: Drama / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINÉCO SAUVAGE Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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