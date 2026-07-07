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CINÉCO TOY STORY 5 Salle des fêtes Rousses

samedi 8 août 2026 · Salle des fêtes · Rousses

CINÉCO TOY STORY 5 Salle des fêtes Rousses

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Relais Stevenson
Ville
48400 Rousses
Département
Lozère
Tarif
6 6 6 Adulte

Rousses

CINÉCO TOY STORY 5

Salle des fêtes Relais Stevenson Rousses Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Toy story 5 USA, 2026, 1h42 De Andrew Stanton Famille dès 8 ans
Toy story 5 USA, 2026, 1h42 De Andrew Stanton Famille dès 8 ans

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils
découvriront que ce qui obsède les enfants aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
A part la bande annonce rien n’a filtré sur ce film. Impossible de juger de sa qualité mais pour un plein air en famille l’été il sera idéal. On espère retrouver tous nos amis et le même niveau d’humour et d’intelligence que dans les opus précédents ! On croise les doigts…   .

Salle des fêtes Relais Stevenson Rousses 48400 Lozère Occitanie  

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English :

Toy Story 5 USA, 2026, 1h42 Directed by Andrew Stanton Family (ages 8 and up)

L’événement CINÉCO TOY STORY 5 Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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