CINÉCO TOY STORY 5 Salle des fêtes Rousses

Informations pratiques

Rousses

CINÉCO TOY STORY 5

Salle des fêtes Relais Stevenson Rousses Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Toy story 5 USA, 2026, 1h42 De Andrew Stanton Famille dès 8 ans

Toy story 5 USA, 2026, 1h42 De Andrew Stanton Famille dès 8 ans

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils

découvriront que ce qui obsède les enfants aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

A part la bande annonce rien n’a filtré sur ce film. Impossible de juger de sa qualité mais pour un plein air en famille l’été il sera idéal. On espère retrouver tous nos amis et le même niveau d’humour et d’intelligence que dans les opus précédents ! On croise les doigts… .

Salle des fêtes Relais Stevenson Rousses 48400 Lozère Occitanie

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English :

Toy Story 5 USA, 2026, 1h42 Directed by Andrew Stanton Family (ages 8 and up)

L’événement CINÉCO TOY STORY 5 Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes