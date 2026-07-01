CINÉCO JUSTE UNE ILLUSION Rousses
samedi 18 juillet 2026 · Rousses
Informations pratiques
Rousses
CINÉCO JUSTE UNE ILLUSION
Salle des fêtes Rousses Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Diffusion du film Juste une illusion de Olivier Nakache Durée 01h59min / Genre Comédie Dramatique/ Origine France
Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”
Diffusion du film Juste une illusion de Olivier Nakache Durée 01h59min / Genre Comédie Dramatique/ Origine France
Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…” .
Salle des fêtes Rousses 48400 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of the film %AB Just an Illusion %BB by Olivier Nakache Runtime: 1h 59min / Genre: Comedy-Drama / Country: France
A comedy about that period of childhood when the hope of changing the world wasn’t “Just an Illusion”?
L’événement CINÉCO JUSTE UNE ILLUSION Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Rousses (Lozère)
- CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Rousses 18 juillet 2026
- TRAIL DE ROUSSES Rousses 25 juillet 2026
- CINÉCO TOY STORY 5 Salle des fêtes Rousses 8 août 2026
- CINÉCO COMPOSTELLE Rousses 8 août 2026
- CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Rousses 15 août 2026