CINÉCO COMPOSTELLE Rousses
samedi 8 août 2026 · Rousses
Informations pratiques
Rousses
CINÉCO COMPOSTELLE
Salle des fêtes Rousses Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Projection du film Compostelle de Yann SAMUELL. Durée 1h54min / Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)
Projection du film Compostelle Yann Samuell Durée 01h54min / Genre Comédie Drame / Origine France (VF)
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .
Salle des fêtes Rousses 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of Compostelle by Yann SAMUELL. Running time: 1hr 54min / Genre: Comedy Drama / Origin: France (VF)
L’événement CINÉCO COMPOSTELLE Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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