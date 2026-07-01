Informations pratiques

Rousses

CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS

Salle des fêtes Rousses Lozère

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le chant des forets France, 2026, 1h34 De Vincent Munier Documentaire

Le chant des forets France, 2026, 1h34 De Vincent Munier Documentaire

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent.

Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Avec une patience infinie, une humilité, Munier rappelle la nécessité d’habiter le monde autrement que par un techno-solutionnisme illusoire.

Pour que le chant des forêts ne devienne pas le chant du cygne d’une planète agonisante.

Un film intime, contemplatif, d’une puissance émotionnelle ahurissante, d’une beauté sidérante, et cette beauté est réelle. .

Salle des fêtes Rousses 48400 Lozère Occitanie

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English :

The Song of the Forests France, 2026, 1h34 Directed by Vincent Munier Documentary

L’événement CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes