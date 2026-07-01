CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Rousses
samedi 18 juillet 2026 · Rousses
Informations pratiques
Rousses
CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS
Salle des fêtes Rousses Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le chant des forets France, 2026, 1h34 De Vincent Munier Documentaire
Le chant des forets France, 2026, 1h34 De Vincent Munier Documentaire
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent.
Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Avec une patience infinie, une humilité, Munier rappelle la nécessité d’habiter le monde autrement que par un techno-solutionnisme illusoire.
Pour que le chant des forêts ne devienne pas le chant du cygne d’une planète agonisante.
Un film intime, contemplatif, d’une puissance émotionnelle ahurissante, d’une beauté sidérante, et cette beauté est réelle. .
Salle des fêtes Rousses 48400 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Song of the Forests France, 2026, 1h34 Directed by Vincent Munier Documentary
L’événement CINÉCO LE CHANT DES FORÊTS Rousses a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
À voir aussi à Rousses (Lozère)
- CINÉCO JUSTE UNE ILLUSION Rousses 18 juillet 2026
- TRAIL DE ROUSSES Rousses 25 juillet 2026
- CINÉCO TOY STORY 5 Salle des fêtes Rousses 8 août 2026
- CINÉCO COMPOSTELLE Rousses 8 août 2026
- CINECO LA VÉNUS ÉLECTRIQUE Rousses 15 août 2026