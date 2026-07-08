Informations pratiques

Mas-Saint-Chély

CINÉCO L’ENFANT DU DÉSERT

Salle des fêtes Mas-Saint-Chély Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Projection du film L’enfant du désert de Gilles de Maistres

Projection du film L’enfant du désert

Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir. .

Salle des fêtes Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film L’enfant du d%E9sert by Gilles de Maistres

L’événement CINÉCO L’ENFANT DU DÉSERT Mas-Saint-Chély a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes