CINÉCO L’ENFANT DU DÉSERT Mas-Saint-Chély
samedi 3 octobre 2026 · Mas-Saint-Chély
Informations pratiques
Mas-Saint-Chély
CINÉCO L’ENFANT DU DÉSERT
Salle des fêtes Mas-Saint-Chély Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Projection du film L’enfant du désert de Gilles de Maistres
Projection du film L’enfant du désert
Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. Mais lorsque Sun est invitée à visiter le Sahara, elle se rend compte qu’Hadara est peut-être plus qu’une simple histoire pour s’endormir. .
Salle des fêtes Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film L’enfant du d%E9sert by Gilles de Maistres
L’événement CINÉCO L’ENFANT DU DÉSERT Mas-Saint-Chély a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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