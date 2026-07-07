CINECO VIVALDI ET MOI Mas-Saint-Chély
samedi 5 septembre 2026 · Mas-Saint-Chély
Informations pratiques
Mas-Saint-Chély
CINECO VIVALDI ET MOI
Mas-de-val Mas-Saint-Chély Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto. Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Projection du film Vivaldi et moi de Damiano Michieletto Durée 01h51min / Genre Biopic, Historique, Musical / Origine France (VO)
Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale. .
Mas-de-val Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Vivaldi and Me by Damiano Michieletto. Runtime: 01h51min / Genre: Biopic, Historical, Musical / Country of Origin: France (Original Version)
L’événement CINECO VIVALDI ET MOI Mas-Saint-Chély a été mis à jour le 2026-07-07 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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