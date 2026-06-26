CINÉCO TOY STORY 5 intersection D16 et route du Mas de Val Mas-Saint-Chély samedi 5 septembre 2026.

Mas-Saint-Chély

CINÉCO TOY STORY 5

intersection D16 et route du Mas de Val Mas de Val Mas-Saint-Chély Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Projection du film Toy Story 5 à 18h au Mas de Val.

Toy story 5

USA, 2026, 1h42

De Andrew Stanton

Famille dès 8 ans

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils

découvriront que ce qui obsède les enfants aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

A part la bande annonce rien n’a filtré sur ce film. Impossible de juger de sa qualité mais pour

un plein air en famille l’été il sera idéal.

On espère retrouver tous nos amis et le même niveau d’humour et d’intelligence que dans les opus précédents !

On croise les doigts… .

intersection D16 et route du Mas de Val Mas de Val Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie +33 6 72 13 38 40

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English :

Screening of the movie Toy Story 5 %E0 at 6 p.m. at Mas de Val.

L’événement CINÉCO TOY STORY 5 Mas-Saint-Chély a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes