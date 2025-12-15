CINECO ON VOUS CROIT Ventalon en Cévennes

Salle des fêtes Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13

2026-03-13

Projection du film On vous croit de Dufeys Arnaud, vendredi 13 mars, à la salle des fêtes, à 20h30.
Durée 01h18min/ Genre Drame Origine Belgique (VF)
Synopsis:
Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ?   .

Salle des fêtes Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie  

English :

Screening of On vous croit by Dufeys Arnaud, Friday March 13, at the Salle des Fêtes, 8:30pm.
Running time: 01h18min Genre: Drama Origin: Belgium (VF)

