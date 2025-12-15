CINECO ON VOUS CROIT Ventalon en Cévennes
CINECO ON VOUS CROIT Ventalon en Cévennes vendredi 13 mars 2026.
CINECO ON VOUS CROIT
Salle des fêtes Ventalon en Cévennes Lozère
Projection du film On vous croit de Dufeys Arnaud, vendredi 13 mars, à la salle des fêtes, à 20h30.
Durée 01h18min/ Genre Drame Origine Belgique (VF)
Synopsis:
Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ? .
Salle des fêtes Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie
English :
Screening of On vous croit by Dufeys Arnaud, Friday March 13, at the Salle des Fêtes, 8:30pm.
Running time: 01h18min Genre: Drama Origin: Belgium (VF)
