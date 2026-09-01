CINECO POUR LE PLAISIR Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

CINECO POUR LE PLAISIR

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Synopsis:

Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin.

Projection du film Pour le plaisir de Reem Kherici I Durée 01h28min I Genre Comédie I Origine France (VF)

Synopsis:

Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose. Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin. .

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 47 61 13

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English :

Synopsis:

What if we told you about the invention of the century? A couple, a truth that comes crashing down. Fanny and Tom have been happily married for 20 years. But one day, a secret comes to light: Fanny has never had an orgasm. Tom, an engineer, then decides to take on a daring challenge: to create the device that will revolutionize female pleasure.

L’événement CINECO POUR LE PLAISIR Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-08-14 par 48-OT Mont Lozere